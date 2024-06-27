«Она жила с тираном», — Волянская узнала, что творил дома муж Заворотнюк

Звезды всегда стараются спрятать свои секреты за 7 замками, так как слишком большое количество человек может узнать неприглядную правду и понять, что жизнь людей из телевизионных экранов на самом деле далека от идеала.
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