Резкое сокращение жалоб объяснили ростом правовой культуры участников выборов и повышением квалификации членов избиркомовВ Центральной избирательной комиссии рассказали Daily Storm о количестве жалоб на нарушения во время избирательной кампании 2026 года.
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