Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил онкологический диспансер в Луганске. Вместе с главой Луганской республики Леонидом Пасечником и главным врачом диспансера Ольгой Рябцевой Мурашко посетил отделение лучевой диагностики, в котором в прошлом году открылся кабинет магнитно-резонансной томографии.
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