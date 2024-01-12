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Мурашко посетил онкологический диспансер в Луганске

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил онкологический диспансер в Луганске. Вместе с главой Луганской республики Леонидом Пасечником и главным врачом диспансера Ольгой Рябцевой Мурашко посетил отделение лучевой диагностики, в котором в прошлом году открылся кабинет магнитно-резонансной томографии.

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