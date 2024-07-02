Дэвид Култхард: Норрис и Ферстаппен могли избежать аварии

Philip Platzer / Red Bull RingБывший гонщик Формулы 1, вице-чемпион 2001 года Дэвид Култхард считает, что британец Ландо Норрис и голландец Макс Ферстаппен могли избежать столкновения друг с другом в финале Гран При Австрии, что принесло бы обоим только пользу.