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Корабли Северного флота ударили по "противнику" в море на учениях "Океан-2024"

Корабли Северного флота ударили по "противнику" в море на учениях "Океан-2024"

Скриншот видео Корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Головко" отработала задачи по ведению морского боя с надводным кораблем условного противника с использованием корабельного артвооружения в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".

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