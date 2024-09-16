Корабли Северного флота ударили по "противнику" в море на учениях "Океан-2024"

Скриншот видео Корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Головко" отработала задачи по ведению морского боя с надводным кораблем условного противника с использованием корабельного артвооружения в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".