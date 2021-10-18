Вышедшие на улицы армяне скандировали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина

В МПолитикаВышедшие на улицы армяне скандировали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина Недавно в Ереване прошел митинг националистов. Риторика собравшихся была и антиправительственной, и антироссийской.Вернуться к статье198НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СВНе удивлен .. У всех ( Украина Грузия Азербаджан Молдавия и др. ) всегда во всем виновата Россия .. Сами накосячат .... Что нам делать ?? Я бы потребовал от руководства Армении недопущения таких высказываний , ЖЕСТКО прямо .. И продвигать своих людей в руководство .. ... а так ждать ... как нна Украине , что само расосется бесполезно ... они еще десять раз обсерутся и что толку ... страдает то народ и ситуация накаляется.Дмитрий volgarchИ, что смешно, все они хотят, чтобы Россия им помогала... Да к тому же безвозмездно. а наши вдасти ушами хлопают!Евгений НатесовВладимир СВ трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Владимир СВЭто про тебя ГЕй ЕвгешаВладимир МатвеевА обратите внимание как ведут ебя армяни в россии - хозяева вся страна...AlbertПора прекращать угождать всем и кому Россия не нравиться просто не пускать к нам.Алексей ЗверевкормчийНу раз российские миротворцы мешают арам копать окопы - вывести миротворческий контингент из Н . Карабаха. Пусть азеры арам вставят на весь черенок от штыковой лопаты ! Суки не благодарные !Дмитрий volgarchСк. армяшек живет в России и зарубежом, но что-то не слышно чтобы кто-то из них поехал защищать свою драную родину! Зачем? Пусть русский Ванька подставляет свою голову под пули!Валентина МироненкоНу да, ну да.. не все армяне такие плохие... Но вот и разбирайтесь у себя в Армении хорошие с плохими. Делов то.Евгений НатесовВладимир СВ трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Владимир Домнин"Как говорится, на делай добра…" Оговорка по Фрейду.ГДгалина долгихРоссия встала в очередной раз на те же грабли..Ринат АхметуллинНичего нового и удивительного...Александр КотовВезите в Россию, а лучше в Москву все 130 тыс. чурок подметать площадь и кремль.JSJohann SpiesОни всегда смотрели на русскоязычных, как на чужих..Валентин ЩербаковНичего удивительного, в Армении тоже хватает тупорылых чурбанов, надо снизить их посещение РОССИИ и пусть пасутся в своих горных аулах.Лариса ФомичеваНедорезали турки эту черножопую пидарисню.карла карловаА почему армяне,которые табунами прутся и перлись в Россию жить молчат и ничего не делают для защиты России? Может их надо отправлять на родину жить и воевать , а то сидят на своих толстых булках и жиреют в России.Они практически никто не работает на государство,а только на свой карман,и зачем они России?? Надо прикратить практику принимать черных жить в РФ.Комментировать
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