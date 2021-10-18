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Вышедшие на улицы армяне скандировали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина

Вышедшие на улицы армяне скандировали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина

 Недавно в  Ереване прошел митинг националистов. Риторика собравшихся была и антиправительственной, и антироссийской.

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Владимир СВ
Не удивлен .. У всех ( Украина Грузия Азербаджан Молдавия и др. ) всегда во всем виновата Россия .. Сами накосячат .... Что нам делать ?? Я бы потребовал от руководства Армении недопущения таких высказываний , ЖЕСТКО прямо .. И продвигать своих людей в руководство .. ... а так ждать ... как нна Украине , что само расосется бесполезно ... они еще десять раз обсерутся и что толку ... страдает то народ и ситуация накаляется.
Дмитрий volgarch
И, что смешно, все они хотят, чтобы Россия им помогала... Да к тому же безвозмездно. а наши вдасти ушами хлопают!
Евгений Натесов
Владимир СВ трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Владимир СВ
Это про тебя ГЕй Евгеша
Владимир Матвеев
А обратите внимание как ведут ебя армяни в россии - хозяева вся страна...
Albert
Пора прекращать угождать всем и кому Россия не нравиться просто не пускать к нам.
Алексей Зверев
кормчий
Ну раз российские миротворцы мешают арам копать окопы - вывести миротворческий контингент из Н . Карабаха. Пусть азеры арам вставят на весь черенок от штыковой лопаты ! Суки не благодарные !
Дмитрий volgarch
Ск. армяшек живет в России и зарубежом, но что-то не слышно чтобы кто-то из них поехал защищать свою драную родину! Зачем? Пусть русский Ванька подставляет свою голову под пули!
Валентина Мироненко
Ну да, ну да.. не все армяне такие плохие... Но вот и разбирайтесь у себя в Армении хорошие с плохими. Делов то.
Евгений Натесов
Владимир СВ трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Владимир Домнин
"Как говорится, на делай добра…" Оговорка по Фрейду.
галина долгих
Россия встала в очередной раз на те же грабли..
Ринат Ахметуллин
Ничего нового и удивительного...
Александр Котов
Везите в Россию, а лучше в Москву все 130 тыс. чурок подметать площадь и кремль.
Johann Spies
Они всегда смотрели на русскоязычных, как на чужих..
Валентин Щербаков
Ничего удивительного, в Армении тоже хватает тупорылых чурбанов, надо снизить их посещение РОССИИ и пусть пасутся в своих горных аулах.
Лариса Фомичева
Недорезали турки эту черножопую пидарисню.
карла карлова
А почему армяне,которые табунами прутся и перлись в Россию жить молчат и ничего не делают для защиты России? Может их надо отправлять на родину жить и воевать , а то сидят на своих толстых булках и жиреют в России.Они практически никто не работает на государство,а только на свой карман,и зачем они России?? Надо прикратить практику принимать черных жить в РФ.

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