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Матас Йогела и Эйгирдас Жукаускас больше не претендуют на попадание в состав сборной Литвы

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис решил отцепить от команды форвардов Матаса Йогелу и Эйгирдаса Жукаускаса, которые в расширенном составе готовились к ЧМ-2023.

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