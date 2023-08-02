Матас Йогела и Эйгирдас Жукаускас больше не претендуют на попадание в состав сборной Литвы

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Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис решил отцепить от команды форвардов Матаса Йогелу и Эйгирдаса Жукаускаса, которые в расширенном составе готовились к ЧМ-2023.