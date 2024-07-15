Bloomberg: Трамп предложил Никки Хейли выступить на съезде республиканцев

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично позвонил своей бывшей сопернице по предвыборной гонке Никки Хейли и пригласил ее на съезд членов Республиканской партии, который пройдет в Милуоки на текущей неделе.
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