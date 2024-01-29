В Финляндии не смогли выбрать президента в первом туре. Никто не набрал больше 50% голосов, в итоге 11 февраля состоится второй тур, следует из сообщения, опубликованного на сайте избирательной комиссии Финляндии.
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