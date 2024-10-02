Nikolay Zakharov

Израиль, это арабский провокатор, как Укра у России. США создали очаги напряженности вокруг России: на Юге- Израиль, на Западе Укра с Польшей, на Северо-Западе Шведы с Финнами, на Востоке Япония.В любой из перечисленных точек Россия не будет спокойно наблюдать, как на граничащей с ней странах начнут возгораться конфликты, где США может поставками своего оружия, поддерживать пламя войны. А следовательно угрожать непосредственно России.