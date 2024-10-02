ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Тегеран больше не смог терпеть бесчинства ЦАХАЛ в Ливане, не затянулись ещё раны после зверств в секторе Газа.
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ НАЧНЁТСЯ НОЧЬЮ, ИЗРАИЛЬ ПООБЕЩАЛ. С КЕМ СТОЛКНЁТСЯ РОССИЯ
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Израиль, это арабский провокатор, как Укра у России. США создали очаги напряженности вокруг России: на Юге- Израиль, на Западе Укра с Польшей, на Северо-Западе Шведы с Финнами, на Востоке Япония.В любой из перечисленных точек Россия не будет спокойно наблюдать, как на граничащей с ней странах начнут возгораться конфликты, где США может поставками своего оружия, поддерживать пламя войны. А следовательно угрожать непосредственно России.
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3 час.
Пульхерия Djem
Евреев или израильтян.
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1 час.
Дмитрий Gold
Начинаешь задумываться, что такое знал Гитлер, отправляя евреев в азовые камеры🤔
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47 мин.
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