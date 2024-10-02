ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ НАЧНЁТСЯ НОЧЬЮ, ИЗРАИЛЬ ПООБЕЩАЛ. С КЕМ СТОЛКНЁТСЯ РОССИЯ

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 338 подписчиков

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Израиль, это арабский провокатор, как Укра у России. США создали очаги напряженности вокруг России: на Юге- Израиль, на Западе Укра с Польшей, на Северо-Западе Шведы с Финнами, на Востоке Япония.В любой из перечисленных точек Россия не будет спокойно наблюдать, как на граничащей с ней странах начнут возгораться конфликты, где США может поставками своего оружия, поддерживать пламя войны. А следовательно угрожать непосредственно России.
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3 час.
Пульхерия Djem
Евреев или израильтян.
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Дмитрий Gold
Начинаешь задумываться, что такое знал Гитлер, отправляя евреев в азовые камеры🤔
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