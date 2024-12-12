В Дагестане 7 энергетиков задержаны за хищения электроэнергии

В Дагестане правоохранители задержали семерых сотрудников городских электросетей Махачкалы, подозреваемых в хищении электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в филиале «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».
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