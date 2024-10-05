Главные новости дня, 5 октября 2024 года

Южная группировка войск ВС РФ в результате активных и решительных действий . Нанесено поражение формированиям пяти бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) и одной бригады украинской Нацгвардии в районах четырех населенных пунктов в ДНР.
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