В Казахстане снизилась рождаемость

Алматы, 27 февраля /Синьхуа/ -- На заседании коллегии Министерства здравоохранения Казахстана глава ведомства Акмарал Альназарова заявила, что на начало 2025 года численность казахстанского населения составляет 20,3 млн человек с ростом на 1,3 проц.