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ИА Реалист

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Гибридные автомобили не спасают планету

Гибридные автомобили не спасают планету

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). 3 сентября Международный совет по чистому транспорту (ICCT) — организация, стоявшая за разоблачением «дизельгейта» в 2015 году, — опубликовала исследование, которое может поставить под вопрос роль подзаряжаемых гибридов в европейской стратегии декарбонизации.

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