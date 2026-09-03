Гибридные автомобили не спасают планету

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). 3 сентября Международный совет по чистому транспорту (ICCT) — организация, стоявшая за разоблачением «дизельгейта» в 2015 году, — опубликовала исследование, которое может поставить под вопрос роль подзаряжаемых гибридов в европейской стратегии декарбонизации.
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