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Царьград

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Arno Russo: 1 млрд евро помощи фермерам Франции недостаточен

Arno Russo: 1 млрд евро помощи фермерам Франции недостаточен

Французские фермеры пострадали от сильной жары и засухи. Арно Руссо, глава FNSEA, заявил, что выделенный властями 1 миллиард евро помощи не покрывает ущерб.

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