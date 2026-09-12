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Газета.ру

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Трамп предсказал выход Северной Ирландии из-под британского контроля

Трамп предсказал выход Северной Ирландии из-под британского контроля

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад видеть объединенную Ирландию. Он высказался по этому поводу после встречи с премьер-министром страны Майклом Мартином в Дублине, сообщает Reuters.

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