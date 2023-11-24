На Смоленщине сельские педагоги-пенсионеры продолжат получать компенсацию за оплату ЖКУ

Губернатор Василий Анохин принял решение о продлении до 31 декабря 2026 года такой меры социальной поддержки как ежемесячная денежная компенсация оплаты коммунальных услуг вышедшим на пенсию педагогическим работникам, проживающим в сельской местности.
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