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Сверхмощный ледокол "Россия" планируют построить к 2030 году

Сверхмощный ледокол "Россия" планируют построить к 2030 году

rosatomflot.ru Сверхмощный ледокол "Россия" планируется построить к 2030 году. Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер России Денис Мантуров на совещании с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

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