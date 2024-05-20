Сверхмощный ледокол "Россия" планируют построить к 2030 году

rosatomflot.ru Сверхмощный ледокол "Россия" планируется построить к 2030 году. Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер России Денис Мантуров на совещании с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.
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