Военное обозрение

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Почему русские и украинцы – два разных народа

Почему русские и украинцы – два разных народа

Болельщики на футбольном матче между Украиной и Швецией, 2021 г. Подобная дружба в наше время возможна между отдельными людьми, но, увы, не между народами.

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