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ЧП. Воздушные шары Газы и ракеты Израиля: режим прекращения огня прерван

ЧП. Воздушные шары Газы и ракеты Израиля: режим прекращения огня прерван

Израильские истребители атаковали военные объекты ХАМАС в секторе Газа. Незадолго до этого со стороны палестинской автономии на территорию еврейского государства были запущены воздушные шары с прикрепленными к ним горючими веществами и взрывчаткой.

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