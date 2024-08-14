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«Переговорный кейс» неактуален: Киев нанёс удар по «партии договорняка»

«Переговорный кейс» неактуален: Киев нанёс удар по «партии договорняка»

  Когда в Киеве заговорили о желательности участия России в очередном "саммите мира", а затем первые лица нацистского режима объявили о готовности к прямым мирным переговорам без предварительных условий, это вызвало немалое изумление политологов, поскольку все эти выступления вступали в конфликт с предыдущей, многократно озвученной позицией Киева.

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