«Переговорный кейс» неактуален: Киев нанёс удар по «партии договорняка»

Когда в Киеве заговорили о желательности участия России в очередном "саммите мира", а затем первые лица нацистского режима объявили о готовности к прямым мирным переговорам без предварительных условий, это вызвало немалое изумление политологов, поскольку все эти выступления вступали в конфликт с предыдущей, многократно озвученной позицией Киева.