Рынок начал день ростом, покупают бумаги "Интер РАО"

Российский рынок растет. Индекс МосБиржи торгуется на отметке 2724,74 пункта, поднимаясь на 0,23%. В лидерах роста сейчас находятся бумаги “Интер Рао” (+2,42%), которые растут на выходе отчетности за 9 месяцев.