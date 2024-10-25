Рынок начал день ростом, покупают бумаги "Интер РАО"

Российский рынок растет. Индекс МосБиржи торгуется на отметке 2724,74 пункта, поднимаясь на 0,23%. В лидерах роста сейчас находятся бумаги “Интер Рао” (+2,42%), которые растут на выходе отчетности за 9 месяцев.
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