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Героиня СВО и «забытая» квартира мигрантам: странные соседи по предвыборной газете

Героиня СВО и «забытая» квартира мигрантам: странные соседи по предвыборной газете

Предвыборная агитация в Подмосковье преподнесла сюрприз: на страницах одной газеты, посвященной предварительному голосованию правящей партии, оказались соседями два совершенно разных человека — героиня СВО и чиновница, замешанная в громком скандале.

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