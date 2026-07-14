Героиня СВО и «забытая» квартира мигрантам: странные соседи по предвыборной газете

Предвыборная агитация в Подмосковье преподнесла сюрприз: на страницах одной газеты, посвященной предварительному голосованию правящей партии, оказались соседями два совершенно разных человека — героиня СВО и чиновница, замешанная в громком скандале.
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