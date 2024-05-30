В Караганде ликвидировали благотворительное учреждение, нарушавшее права детей

Об этом рассказали в управлении по делам религий Карагандинской области. Судебная коллегия по гражданским делам областного суда приняла решение о принудительной ликвидации благотворительного учреждения Kemel Bolashaq, которое ранее входило в состав Ассоциации «Жібек Жолы», сообщает корреспондент ekaraganda.