Станислав Садал...
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Станислав Садальский

14 203 подписчика

Свежие комментарии

  • Vitalich
    Гейровидение - блевотинаСмотрел полуфинал...
  • lidatima46 Тимощук
    Тина КанделакиЕё можно было наз...
  • Vitalich
    сдохни - тварьПоздравляю Ксению...

А он хотел быть президентом?!....маловато ))) Царём!! В крайнем случае постельничим !

А он хотел быть президентом?!....маловато ))) Царём!! В крайнем случае постельничим !

Вспомнил "Нереальную политику" Колесникова и Канделаки,канувшую в лету лет 10 назадИ кого вспомнил ?…Угадайте? …правильно …Никиту Михалкова!Одним словом - уморительно! Смеялся тогда-как дитя малое!Как только Никитос, довольно скабрезно, предложил Колесникову (из пула Президента) отправиться на гей-парад в качестве пиара, ведущий недолго думая его же салом да по мохнатым мусалам.

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