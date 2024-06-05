А он хотел быть президентом?!....маловато ))) Царём!! В крайнем случае постельничим !

Вспомнил "Нереальную политику" Колесникова и Канделаки,канувшую в лету лет 10 назадИ кого вспомнил ?…Угадайте? …правильно …Никиту Михалкова!Одним словом - уморительно! Смеялся тогда-как дитя малое!Как только Никитос, довольно скабрезно, предложил Колесникову (из пула Президента) отправиться на гей-парад в качестве пиара, ведущий недолго думая его же салом да по мохнатым мусалам.