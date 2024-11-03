Макс Ферстаппен побил 21-летний рекорд Михаэля Шумахера

Макс Ферстаппен побил 21-летний рекорд Михаэля ШумахераGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен стал обладателем рекорда, который на протяжении 21 года принадлежал легендарному Михаэлю Шумахеру.
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