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Суд в Петербурге заочно приговорил создателя «Масяни» к четырем годам колонии

Суд в Петербурге заочно приговорил создателя «Масяни» к четырем годам колонии

Невский районный суд приговорил создателя «Масяни» Олега Куваева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к четырем годам колонии общего режима.

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