15 загадок в виде непонятных вещей, которые все же разгадали

Здесь нет черного ящика, как в "Что? Где? Когда?" и загадку видно сразу. Но тем не менее возникают вопросы: что это? Каково назначение этого предмета? Как им пользоваться? Иногда можно догадаться о чем-то с помощью логики и дедукции.
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