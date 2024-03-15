15 загадок в виде непонятных вещей, которые все же разгадали

Здесь нет черного ящика, как в "Что? Где? Когда?" и загадку видно сразу. Но тем не менее возникают вопросы: что это? Каково назначение этого предмета? Как им пользоваться? Иногда можно догадаться о чем-то с помощью логики и дедукции.