Сийярто просил министра энергетики Украины не атаковать энергообъекты РФ

Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обращался к украинскому министру энергетики Герману Галущенко с просьбой остановить удары по российской энергетической сети, обеспечивающей поставки в Венгрию.
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