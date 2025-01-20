Итоги прошедшей рабочей недели от Александра Новикова

Глава города Смоленска Александр Новиков подвёл итоги прошедшей рабочей недели. Так, градоначальник поздравил с профессиональным праздником сотрудников СМИ, полиграфических и издательских предприятий Смоленска, а также провёл встречу с руководителями редакций.