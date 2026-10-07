Диетолог Русакова: избыток животного белка повышает уровень мочевой кислоты

Минимальная потребность в белке составляет 0,8 г на килограмм массы тела в сутки. Индивидуальная норма зависит от возраста, активности и здоровья, рассказала диетолог Дарья Русакова, сообщает «Царьград» .
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