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Диетолог Русакова: избыток животного белка повышает уровень мочевой кислоты

Диетолог Русакова: избыток животного белка повышает уровень мочевой кислоты

Минимальная потребность в белке составляет 0,8 г на килограмм массы тела в сутки. Индивидуальная норма зависит от возраста, активности и здоровья, рассказала диетолог Дарья Русакова, сообщает «Царьград» .

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