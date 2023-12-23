Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Пора Яше собираться домой, хватит пожировал за счёт России !"Мы его в люди вы...
  • SECSTIY KWINT
    Евреи явно не въехали до сих пор что они вовсе не избранный Богом народ,а лишь пример что может быть с теми кто в это..."Мы его в люди вы...
  • Семенков Александр
    Да этот Кедми руководил еврейским спецназом, защищая Ельцина при его узурпации власти. Погуглите и все сразу станет я..."Мы его в люди вы...

"Мы его в люди вывели, а он Путину грозит", - Яков Кедми предупредил российского лидера о проблемах

"Мы его в люди вывели, а он Путину грозит", - Яков Кедми предупредил российского лидера о проблемах

Politiki.net Не делай добра - не получится как с израильским политологом Яковом Кедми - мы ему почет и уважение, он нам "фигвамы рисует".

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Комментарии
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Семенков Александр
Да этот Кедми руководил еврейским спецназом, защищая Ельцина при его узурпации власти. Погуглите и все сразу станет ясно и понятно.
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23 мин.
SECSTIY KWINT
Евреи явно не въехали до сих пор что они вовсе не избранный Богом народ,а лишь пример что может быть с теми кто в это уверовал,их конец уже близок,и самое важное они идут навстречу к друг другу. Одним словом есть никто и звать никак.Но пример для всех будет показательным.Так будет.
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22 мин.
ШКИПЕР
Пора Яше собираться домой, хватит пожировал за счёт России !
Ответить
16 мин.

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