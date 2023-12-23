Politiki.net Не делай добра - не получится как с израильским политологом Яковом Кедми - мы ему почет и уважение, он нам "фигвамы рисует".
"Мы его в люди вывели, а он Путину грозит", - Яков Кедми предупредил российского лидера о проблемах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семенков Александр
Да этот Кедми руководил еврейским спецназом, защищая Ельцина при его узурпации власти. Погуглите и все сразу станет ясно и понятно.
Ответить
23 мин.
SECSTIY KWINT
Евреи явно не въехали до сих пор что они вовсе не избранный Богом народ,а лишь пример что может быть с теми кто в это уверовал,их конец уже близок,и самое важное они идут навстречу к друг другу. Одним словом есть никто и звать никак.Но пример для всех будет показательным.Так будет.
Ответить
22 мин.
ШКИПЕР
Пора Яше собираться домой, хватит пожировал за счёт России !
Ответить
16 мин.
Свежие комментарии