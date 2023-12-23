"Мы его в люди вывели, а он Путину грозит", - Яков Кедми предупредил российского лидера о проблемах

SECSTIY KWINT

Евреи явно не въехали до сих пор что они вовсе не избранный Богом народ,а лишь пример что может быть с теми кто в это уверовал,их конец уже близок,и самое важное они идут навстречу к друг другу. Одним словом есть никто и звать никак.Но пример для всех будет показательным.Так будет.