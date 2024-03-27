"Организаторов теракта в Крокусе начали уничтожать": Запад в страхе ищет алиби

Куклу убрать нет труда, а вот обрезать все ниточки , протянутые от куклы к кукловоду, не малая проблема. Они протянуты от теневого правительства через множество официальных и теневых организаций, фондов, диаспор, и через наших продажных чиновников министерств и ведомств.

виктор климахин

тут организовали те о которых мы и наши предки не узнают цру ми5 масад и все остальные это инструмент исполнителей Исламисты арабы дали добро и избывших союзных республик готовили и готовят войнов шайтана ислама И это идет не одно десятилетие при поддержки запада и америкосов англосаксов Они уже получили черножопых мигрантов и получают не думая о последствиях и радуют тех кто их толкает на войну с неграми арабами черножопыми мигрантами исламистами душманами и это только начало ТОЛЬКО ОДНО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ ПОД КОРЕНЬ НЕ ОСТАВЛЯЯ РОСКОВ