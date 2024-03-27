"Организаторов теракта в Крокусе начали уничтожать": Запад в страхе ищет алиби

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Какой страшный запад.
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13 час.
Л
Леонид
Куклу убрать нет труда, а вот обрезать все ниточки , протянутые от куклы к кукловоду, не малая проблема. Они протянуты от теневого правительства через множество официальных и теневых организаций, фондов, диаспор, и через наших продажных чиновников министерств и ведомств.
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9 час.
виктор климахин
тут  организовали   те  о  которых   мы  и   наши   предки   не узнают    цру   ми5   масад   и  все  остальные  это   инструмент   исполнителей  Исламисты    арабы    дали   добро   и   избывших   союзных   республик    готовили   и  готовят  войнов  шайтана  ислама   И  это   идет   не  одно   десятилетие   при  поддержки  запада  и   америкосов   англосаксов   Они   уже  получили    черножопых  мигрантов   и  получают    не  думая  о  последствиях   и   радуют   тех   кто   их  толкает   на  войну   с  неграми   арабами   черножопыми   мигрантами   исламистами  душманами   и  это   только  начало   ТОЛЬКО  ОДНО  УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ  ШАКАЛОВ    ПОД  КОРЕНЬ   НЕ  ОСТАВЛЯЯ  РОСКОВ
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7 час.

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