Коллаж ЦарьградаСегодня 114K прочитали У США и их партнёров нет плана "Б" в отношении к случившемуся.
"Организаторов теракта в Крокусе начали уничтожать": Запад в страхе ищет алиби
Комментарии
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Регина Толстоброва
Какой страшный запад.
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13 час.
Л
Леонид
Куклу убрать нет труда, а вот обрезать все ниточки , протянутые от куклы к кукловоду, не малая проблема. Они протянуты от теневого правительства через множество официальных и теневых организаций, фондов, диаспор, и через наших продажных чиновников министерств и ведомств.
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9 час.
виктор климахин
тут организовали те о которых мы и наши предки не узнают цру ми5 масад и все остальные это инструмент исполнителей Исламисты арабы дали добро и избывших союзных республик готовили и готовят войнов шайтана ислама И это идет не одно десятилетие при поддержки запада и америкосов англосаксов Они уже получили черножопых мигрантов и получают не думая о последствиях и радуют тех кто их толкает на войну с неграми арабами черножопыми мигрантами исламистами душманами и это только начало ТОЛЬКО ОДНО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ ПОД КОРЕНЬ НЕ ОСТАВЛЯЯ РОСКОВ
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7 час.
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