Акция продлится с 3 по 12 ноября, задания можно будет выполнить очно или онлайн, на это отводится 45 минут.
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