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Царьград

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Боливия: Президент Родриго Пас сократил число министерств до 12

Боливия: Президент Родриго Пас сократил число министерств до 12

Президент Боливии Родриго Пас произвел перестановки в правительстве, назначив Эктора Уанку министром иностранных дел, и сократил число министерств до 12, упразднив министерства планирования развития и устойчивого туризма.

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