Литий, бром и йод начали добывать из пластовых вод в Иркутской области В Иркутской области запустили несколько заводов для добычи лития, брома и йода из пластовых вод.
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Литий, бром и йод начали добывать из пластовых вод в Иркутской области В Иркутской области запустили несколько заводов для добычи лития, брома и йода из пластовых вод.
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