В России зафиксирован рекорд по оформлению ипотеки

В России установлен рекорд по оформлению ипотечных кредитов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в августе 2023 года было выдано 216 тыс ипотечных кредитов: 140,2 тыс на вторичном рынке и 75,8 тыс на первичном.