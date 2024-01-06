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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наойя Иноуэ признан боксером года по версии The Ring

Наойя Иноуэ признан боксером года по версии The Ring

В 2023-м 30-летний японец провел два поединка. В июле он досрочно победил Стивена Фултона, а в конце декабря нокаутировал Марлона Тапалеса, став абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе.

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