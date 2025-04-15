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Не помогут вам ваши МОКи!

Вчера  произошло  вполне  себе   прецедентное  событие: пан  Дегтярев, министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР)   занялся  обычным  делом  некоторых  товарищей,  которые нам  совсем не товарищи - а  именно куколдизмом.

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