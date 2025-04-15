Не помогут вам ваши МОКи!

Вчера произошло вполне себе прецедентное событие: пан Дегтярев, министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) занялся обычным делом некоторых товарищей, которые нам совсем не товарищи - а именно куколдизмом.
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