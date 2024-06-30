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Оборотни в рясах: как Фанар атакует Русское православие

Оборотни в рясах: как Фанар атакует Русское православие

Опорной точкой для наступления на каноническое православие на постсоветском пространстве на Балканах и в Восточной Европе сделана Греция Глобальный Запад сделал ставку на Константинопольский патриархат как на своего агента в православных странах вообще и на постсоветском пространстве в частности.

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Комментарии
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марина субина
Всё это - нападение на православие, - повторяется Западом. с  завидной периодичностью, каждые сто лет. начиная с 1203 года, с крестовых походов, с образования крестоносцами крепости Рига...
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