Оборотни в рясах: как Фанар атакует Русское православие

Опорной точкой для наступления на каноническое православие на постсоветском пространстве на Балканах и в Восточной Европе сделана Греция Глобальный Запад сделал ставку на Константинопольский патриархат как на своего агента в православных странах вообще и на постсоветском пространстве в частности.