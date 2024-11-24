США запретили импорт металлов и продовольствия от 30 китайских компаний из-за их предполагаемого принудительного труда

Соединенные Штаты запретили импорт металлов, продуктов питания и других товаров из еще 30 китайских компаний из-за их предполагаемой практики использования принудительного труда уйгуров, согласно уведомлению, опубликованному в пятницу.
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