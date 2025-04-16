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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер и Стеф Карри набрали 75 очков на двоих в победном матче плей-ин против «Мемфиса»

Победа над «Мемфисом» (121:116) позволит им сыграть против «Хьюстона» в 1-м раунде. На счету Джимми Батлера 38 очков, 7 подборов, 6 передач и 3 перехвата.

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