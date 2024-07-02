Наколенники для сварщиков

Профессия сварщика является одной из самых опасных из-за воздействия высоких температур, теплового излучения, соприкосновения с горячими поверхностями, брызг раскаленного металла, общих производственных загрязнений.
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