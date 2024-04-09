Имя: Элла Фамилия: Ортен Полное имя: Элла Ортен Национальность: американец Родилась: 12 июля 2000 г. Страна: Калифорния, США Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Карий Размеры: (США) 31,5-25-35 (ЕС) 80-63,5-89 Рост: 5,7; 170 см Элла Ортен Инстаграм – @ellaorten #Ella #Orten.
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