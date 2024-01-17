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Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star Trek

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star Trek

Curiosity запечатлел камень в форме эмблемы Звездного флота из сериала Star Trek / © NASA / JPL-Caltech  Марсианский камень, напоминающий символ «Звездного пути», присоединился к коллекции снимков необычных и забавных камней на Красной планете, среди которых — акулий плавник, клешня краба и голова змеи.

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