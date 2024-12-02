Землячество Апастовского района доставило гумпомощь в Рубежное

В подшефный Республике Татарстан город Рубежное доставлен гуманитарный груз, собранный при поддержке Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ и общественной организации «Землячество Апастовского района», передает «Татар-информ».
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