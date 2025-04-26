Трамп призвал освободить от пошлин корабли США, проходящие через Панамский канал

REUTERS/Enea Lebrun С американских кораблей, военных и коммерческих, не должны взыматься пошлины за прохождение через Панамский и Суэцкий каналы, заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
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