Нефть рухнула из-за США и Китая

Цены на нефть упали более чем на 1% в понедельник, поскольку инвесторы проявили осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и данных по производственному сектору Китая, которые должны выйти на этой неделе.
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