Начать осеннюю экспедицию «Природа Москвы» можно на Родионовской

С 1 сентября по 30 ноября можно принять участие в осенней экспедиции «Природа Москвы». В экоцентрах столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды все желающие увидят, как меняются городские парки с приходом золотой осени, а также узнают больше о сезонных природных явлениях.
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