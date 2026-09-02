Начать осеннюю экспедицию «Природа Москвы» можно на Родионовской

С 1 сентября по 30 ноября можно принять участие в осенней экспедиции «Природа Москвы». В экоцентрах столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды все желающие увидят, как меняются городские парки с приходом золотой осени, а также узнают больше о сезонных природных явлениях.