Корейский экспресс

Любопытная презентация состоялась на днях в эстонском Тарту. В рамках 5‑го ежегодного форума K9 User Club, южнокорейская компания Hanwha Aerospace представила новую концепцию РУК на базе самоходной гаубицы K9.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп выходит на ...
- Конец эпохи: США ...
- При Зеленском вне...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым