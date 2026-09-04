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Корейский экспресс

Корейский экспресс

Любопытная презентация состоялась на днях в эстонском Тарту. В рамках 5‑го ежегодного форума K9 User Club, южнокорейская компания Hanwha Aerospace представила новую концепцию РУК на базе самоходной гаубицы K9.

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